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12 ноября, 06:13

«Нью-Йорк» переиграл «Детройт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Йорк» на своем паркете переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:112. «Пистонс» потерпели второе подряд поражение.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Ар Джей Барретт, набравший 30 очков.

«Нью-Йорк» идет на 6-м месте в Восточной конференции, а «Детройт» — на 15-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 121:112 (30:26, 38:32, 26:22, 27:32)

Н: Барретт (30), Брансон (26), Рэндл (21).

Д: Богданович (25), Беркс (17), Диалло (13), Стюарт (13).

БК Детройт Пистонс
БК Нью-Йорк Никс
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