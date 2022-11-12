«Нью-Йорк» переиграл «Детройт»

«Нью-Йорк» на своем паркете переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:112. «Пистонс» потерпели второе подряд поражение.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Ар Джей Барретт, набравший 30 очков.

«Нью-Йорк» идет на 6-м месте в Восточной конференции, а «Детройт» — на 15-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 121:112 (30:26, 38:32, 26:22, 27:32)

Н: Барретт (30), Брансон (26), Рэндл (21).

Д: Богданович (25), Беркс (17), Диалло (13), Стюарт (13).