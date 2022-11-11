Кайри Ирвинг неоднократно встречался с руководством «Бруклина», НБА и профсоюзом игроков

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг неоднократно встречался с руководством клуба, НБА и профсоюзом игроков лиги за последние несколько дней, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Стороны надеются в ближайшее время урегулировать все вопросы, касающиеся антисемтсткого скандала с участием звездного баскетболиста.

Клуб дисквалифицировал игрока как минимум на 5 матчей за рекламный пост в социальных сетях с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.

Позже клуб выдвинул несколько требований, которые Ирвинг должен выполнить, если хочет вернуться в клуб: принес извинения, пожертвовал 500 тысяч долларов на благотворительность, прошел специальные курсы по профилактике антисемитизма и ненависти, а также встретился с лидерами еврейских общин Бруклина.