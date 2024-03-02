«Даллас» проиграл «Бостону» несмотря на трипл-дабл Дончича

Читать «СЭ» в

«Бостон» на своем паркете обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 138:110. «Селтикс» одержали 10-ю победу подряд. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл.

В другой встрече «Торонто» дома потерпел поражение от «Голден Стэйт» — 105:120.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Даллас» — 138:110 (38:32, 28:27, 36:31, 36:20)

Б: Тейтум (32), Браун (25), Порзингис (24), Уайт (13), Хорфорд (12).

Д: Дончич (37 + 12 подборов + 11 передач), Ирвинг (19), Вашингтон (17), Лайвли (15).

«Торонто» — «Голден Стэйт» — 105:120 (31:28, 33:33, 19:32, 22:27)

Т: Барретт (23), Олиник (16 + 10 подборов), Куикли (12 + 11 передач), Дик (12).

Г: Карри (25), Куминга (24), Муди (17), Томпсон (14), Пол (13).