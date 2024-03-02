«Филадельфия» победила «Шарлотт»

«Филадельфия» обыграла «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:114. «Хорнетс» потерпели третье поражение подряд.

В другой встрече «Детройт» на свеом паркете проиграл «Кливленду» — 100:110. Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Шарлотт» — 121:114 (32:27, 26:36, 30:21, 33:30)

Ф: Макси (33), Харрис (31 + 12 подборов), Лаури (15 + 10 передач), Хилд (13).

Ш: Бриджес (27 + 11 подборов), Ричардс (19), Бертанс (14), Мицич (13), Г. Уильямс (13).

«Детройт» — «Кливленд» — 100:110 (24:32, 24:31, 22:28, 30:19)

Д: Каннингем (21 + 10 передач), Айви (18), Стюарт (16), Томпсон (15), Дюрен (14 + 10 подборов).

К: Гарлэнд (29), Э. Мобли (22 + 17 подборов), Струс (14), Окоро (12), Меррилл (12).