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Сегодня, 07:01

«Сакраменто» в овертайме обыграл «Миннесоту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сакраменто» в овертайме переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:120 ОТ. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кингз» Малик Монк, набравший 39 очков.

В других матчах «Мемфис» на своем паркете проиграл «Портленду» (92:122), «Нью-Орлеан» одержал победу над «Индианом» (129:102).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Портленд» — 92:122 (21:17, 24:34, 27:40, 20:31)

М: Ларэвиа (21), Стивенс (19), Джексон (11).

П: Уокер (19 + 10 подборов), Бэнтон (19), Рит (18), Мюррэй (14).

«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 129:102 (48:26, 29:30, 31:16, 21:30)

Н: Ингрэм (34), Мерфи (28), Валанчюнас (15), Макколлум (14).

И: Джексон (13 + 11 подборов), Матурин (13), Сиакам (12), Тернер (12).

«Миннесота» — «Сакраменто» — 120:124 OT (22:30, 37:30, 23:31, 33:24, 5:9)

М: Макдэниэлс (26), Таунс (19), Рид (18), Гобер (16 + 16 подборов).

С: Монк (39), Сабонис (21 + 15 подборов), Мюррэй (17), Митчелл (16).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
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