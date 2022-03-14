Дабл-дабл Тейтума не спас «Бостон» от поражения в матче с «Далласом»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Бостон» со счетом 95:92.

Самым результативным на паркете стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 26 очков. У форварда «Селтикс» Джейсон Тейтума 21 очко и 11 подборов.

После этого матча «Даллас» с 42 победами занимает пятое место в Западной конференции, «Бостон» с 41 победой — на пятой строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Бостон» — «Даллас» — 92:95 (20:18, 27:20, 26:38, 19:19)

13 марта. Бостон. «TD Garden».