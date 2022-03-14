31 очко Морриса принесли «Клипперс» победу над «Детройтом»

«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Детройт» со счетом 106:102.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Маркус Моррис, набравший 31 очко.

После этого матча «Клипперс» с 36 победами занимает восьмое место в Западной конференции, «Детройт» с 18 победами — на последней строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Детройт» — «ЛА Клипперс» — 102:106 (24:16, 29:23, 19:31, 30:36)

13 марта. Детройт. «Little Caesars Arena».