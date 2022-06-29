Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:22

Бэрон Дэвис считает Карри одним из лучших игроков в истории НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок НБА Бэрон Дэвис считает разыгрывающего защитника «Голден Стэйт» Стефена Карри одним из лучших игроков в истории лиги.

«Стеф Карри — пионер этой игры. Он входит в пятерку лучших в истории. Никто не оказал на эту игру большего влияния. Назовите мне другого разыгрывающего, который изменил правила игры», — рассказал Дэвис на YouTube-канале FanSided.

Напомним, Карри был признан самым ценным игроком финальной серии НБА в этом сезоне. Он впервые в карьере получил подобную награду.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
0
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
В футболе бунт против Fan ID. Фанаты покидают трибуны, но, похоже, власти этого и добиваются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Майами» заинтересован в подписании Мюррея
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости