Бэрон Дэвис считает Карри одним из лучших игроков в истории НБА

Бывший игрок НБА Бэрон Дэвис считает разыгрывающего защитника «Голден Стэйт» Стефена Карри одним из лучших игроков в истории лиги.

«Стеф Карри — пионер этой игры. Он входит в пятерку лучших в истории. Никто не оказал на эту игру большего влияния. Назовите мне другого разыгрывающего, который изменил правила игры», — рассказал Дэвис на YouTube-канале FanSided.

Напомним, Карри был признан самым ценным игроком финальной серии НБА в этом сезоне. Он впервые в карьере получил подобную награду.