«Бруклин» может обменять Ирвинга осенью

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг может покинуть команду. По информации ESPN, «Нетс» рассматривают вариант обмена игрока осенью.

Ранее стало известно, что Ирвинг принял решение воспользовался опцией игрока на следующий сезон. Однако клуб об этом узнал из СМИ, чем оказался недоволен.

Баскетболист до 30 июня 2023 года должен продлить контракт с «Бруклином», иначе следующим летом станет свободным агентом.

В прошедшем сезоне Ирвинг сыграл в 29 матчах, набирая в среднем по 27,4 очка, 3,3 подборв и 5,8 передачи.