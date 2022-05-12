Бен Симмонс может продолжить карьеру в «Атланте»

Разыгрывающий защитник Бен Симмонс может сменить «Бруклин» на «Атланту». Как сообщает The Athletic, «Хокс» по-прежнему заинтересованы в игроке, который не сыграл ни одного матча в этом сезоне.

По информации источника, «Атланта» хотела приобрести Симмонс перед дедлайном, но сделка не состоялась. Клуб намерен продолжить переговоры летом.

Симмонс в феврале 2022 года перешел в «Бруклин» в результате обмена из «Филадельфии», в которой он испытывал психологические проблемы. В конце марта у игрока выявили грыжу межпозвоночного диска.