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Сегодня, 05:57

Бен Симмонс может продолжить карьеру в «Атланте»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник Бен Симмонс может сменить «Бруклин» на «Атланту». Как сообщает The Athletic, «Хокс» по-прежнему заинтересованы в игроке, который не сыграл ни одного матча в этом сезоне.

По информации источника, «Атланта» хотела приобрести Симмонс перед дедлайном, но сделка не состоялась. Клуб намерен продолжить переговоры летом.

Симмонс в феврале 2022 года перешел в «Бруклин» в результате обмена из «Филадельфии», в которой он испытывал психологические проблемы. В конце марта у игрока выявили грыжу межпозвоночного диска.

БК Атланта Хокс
БК Бруклин Нетс
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