Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Бостоном»

«Милуоки» обыграл «Бостона» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 110:107. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Бакс».

Самым результативным игроком встречи стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл.

Шестой матч в серии состоится 13 мая. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Бостон» — «Милуоки» — 107:110 (26:28, 28:19, 32:30, 21:33)

Б: Тейтум (34), Браун (26), Смарт (15).

М: Я. Адетокунбо (40 + 11 подборов), Холидэй (24), Портис (14 + 15 подборов).

Счет в серии: 2-3.