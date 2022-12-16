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Сегодня, 09:08

Баскетболист Тайрелл Терри завершил карьеру в возрасте 22 лет

Виктория Кравченко
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Экс-разыгрывающий «Далласа» и «Мемфиса» Тайрелл Терри сообщил о завершении игровой карьеры. 22-летний баскетболист признался, что испытывает психологические проблемы.

«Я начал презирать и сомневаться в ценности самого себя, гораздо сильнее, чем об этом могли думать окружающие», — написал он в соцсети.

«Даллас» выбрал Терри его 31-м номером драфта НБА 2020 года. Он сыграл в 11 матчах в дебютном сезоне и пропустил большое количество времени по личным причинам.

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