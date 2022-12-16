Баскетболист Тайрелл Терри завершил карьеру в возрасте 22 лет

Экс-разыгрывающий «Далласа» и «Мемфиса» Тайрелл Терри сообщил о завершении игровой карьеры. 22-летний баскетболист признался, что испытывает психологические проблемы.

«Я начал презирать и сомневаться в ценности самого себя, гораздо сильнее, чем об этом могли думать окружающие», — написал он в соцсети.

«Даллас» выбрал Терри его 31-м номером драфта НБА 2020 года. Он сыграл в 11 матчах в дебютном сезоне и пропустил большое количество времени по личным причинам.