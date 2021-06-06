Баскетболист «Миннесоты» отправился в тюрьму на 120 дней
Защитник «Миннесоты» Малик Бизли начал отбывать 120 дней заключения в тюрьме округа Райт, штат Миннесота, сообщает TMZ Sports.
Представители учреждения и суда подтвердили, что игрок был помещен в тюрьму в минувший вторник.
Следствие установило, что в сентябре 2020 года он угрожал семье с ребенком, которая остановилась на своем автомобиле около его дома в городе Плимут. Бизли навел на их автомобиль заряженную штурмовую винтовку. Кроме того, после обыска в доме баскетболиста было обнаружено 835 граммов марихуаны, а игрока арестовали на несколько часов.
Бизли признан виновным в угрозе применения насилия. Обвинения в хранении марихуаны сняты, поскольку у супруги 24-летнего игрока было разрешение на ее употребление в медицинских целях. Отбывать наказание баскетболисту позволили после завершения сезона в НБА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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