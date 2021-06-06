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Баскетболист «Миннесоты» отправился в тюрьму на 120 дней

6 июня 2021, 12:12
Малик Бизли. Фото Twitter
Малик Бизли. Фото Twitter
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Защитник «Миннесоты» Малик Бизли начал отбывать 120 дней заключения в тюрьме округа Райт, штат Миннесота, сообщает TMZ Sports.

Представители учреждения и суда подтвердили, что игрок был помещен в тюрьму в минувший вторник.

Следствие установило, что в сентябре 2020 года он угрожал семье с ребенком, которая остановилась на своем автомобиле около его дома в городе Плимут. Бизли навел на их автомобиль заряженную штурмовую винтовку. Кроме того, после обыска в доме баскетболиста было обнаружено 835 граммов марихуаны, а игрока арестовали на несколько часов.

Бизли признан виновным в угрозе применения насилия. Обвинения в хранении марихуаны сняты, поскольку у супруги 24-летнего игрока было разрешение на ее употребление в медицинских целях. Отбывать наказание баскетболисту позволили после завершения сезона в НБА.

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