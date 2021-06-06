«Атланта» обыграла «Филадельфию» в первом матче второго раунда плей-офф НБА.
«Атланта» обыграла «Филадельфию» в первом матче второго раунда плей-офф НБА со счетом 128:124.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. Он набрал 39 очков.
«Атланта» повела в серии — 1-0. Следующий матч состоится 9 июня в Филадельфии.
Баскетбол
НБА
Плей-офф
1/4 финала
«Филадельфия» — «Атланта» — 124:128 (27:42, 27:32, 29:25, 41:29)
6 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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