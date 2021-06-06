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«Атланта» обыграла «Филадельфию» в первом матче второго раунда плей-офф НБА.

6 июня 2021, 22:51
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«Атланта» обыграла «Филадельфию» в первом матче второго раунда плей-офф НБА со счетом 128:124.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. Он набрал 39 очков.

«Атланта» повела в серии — 1-0. Следующий матч состоится 9 июня в Филадельфии.

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Плей-офф

1/4 финала

«Филадельфия» — «Атланта» — 124:128 (27:42, 27:32, 29:25, 41:29)

6 июня.

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