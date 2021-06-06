Дюрант о травме Хардена: «Это просто отстой»
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант прокомментировал травму одноклубника Джеймса Хардена в первом матче второго раунда плей-офф НБА против «Милуоки» (115:107).
31-летний американец отыграл 43 секунды, сделав один подбор, и покинул площадку из-за травмы.
«Я не осознавал, что произошло, пока Харден не начал уходить. Это просто отстой. Я хочу, чтобы он был на площадке. Знаю, как сильно он хочет быть с командой в этот момент. Я желаю ему скорейшего выздоровления, мы будем поддерживать его в максимально возможной степени. Это просто неудача», — приводит слова Дюранта Washington Post.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 8 июня в Нью-Йорке и начнется в 2:30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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