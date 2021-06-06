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Дюрант о травме Хардена: «Это просто отстой»

6 июня 2021, 07:57
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант прокомментировал травму одноклубника Джеймса Хардена в первом матче второго раунда плей-офф НБА против «Милуоки» (115:107).

31-летний американец отыграл 43 секунды, сделав один подбор, и покинул площадку из-за травмы.

«Я не осознавал, что произошло, пока Харден не начал уходить. Это просто отстой. Я хочу, чтобы он был на площадке. Знаю, как сильно он хочет быть с командой в этот момент. Я желаю ему скорейшего выздоровления, мы будем поддерживать его в максимально возможной степени. Это просто неудача», — приводит слова Дюранта Washington Post.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 8 июня в Нью-Йорке и начнется в 2:30 мск.

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