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Сегодня, 19:58

«Автодор» уступил «Самаре» и прервал серию из семи побед подряд

Алина Савинова
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«Автодор» потерпел поражение от «Самары» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 66:70.

Больше всего очков в этой встрече набрал Малик Ньюмэн из саратовской команды (18).

«Самара» с 19 победами занимает 2-е место в турнирной таблице группы Б. «Автодор» прервал победную серию из семи матчей подряд и идет на третьей строчке (всего 16 побед).

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Автодор» (Саратов) — «Самара» — 66:70 (20:15, 19:12, 6:21, 21:22)

А: Ньюмэн (18), Петенев (10), Хэммондс (10)

С: Томпсон (15), Роберсон (13), Ребич (8)

21 марта. Саратов. «ДС Кристалл».

Баскетбол
БК Самара
БК Уралмаш
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