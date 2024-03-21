«Автодор» уступил «Самаре» и прервал серию из семи побед подряд

«Автодор» потерпел поражение от «Самары» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 66:70.

Больше всего очков в этой встрече набрал Малик Ньюмэн из саратовской команды (18).

«Самара» с 19 победами занимает 2-е место в турнирной таблице группы Б. «Автодор» прервал победную серию из семи матчей подряд и идет на третьей строчке (всего 16 побед).

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Автодор» (Саратов) — «Самара» — 66:70 (20:15, 19:12, 6:21, 21:22)

А: Ньюмэн (18), Петенев (10), Хэммондс (10)

С: Томпсон (15), Роберсон (13), Ребич (8)

21 марта. Саратов. «ДС Кристалл».