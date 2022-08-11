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Сегодня, 04:31

Авдия из-за коронавируса покинул сборную Израиля

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Дени Авдия покинул расположение сборной Израиля. Как написал в Twitter журналист Куинтон Мэйо, 21-летний баскетболист получил положительный результат теста на коронавирус.

Израильская команда продолжает подготовку к чемпионату Европы-2022. Она сыграет в группе D против команд Сербии, Нидерландов, Польши, Чехии и Финляндии.

В сезоне-2021/22 Авдия сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 8,4 очка и 5,2 подбора.

Коронавирус
БК Вашингтон Уизардс
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