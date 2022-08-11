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Сегодня, 06:40

Оладипо хочет доказать, что является одним из лучших игроков в мире

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник «Майами» Виктор Оладипо уверен, что вернется на высокий уровень после травм.

«Хочу доказать, что я один из лучших игроков в мире. Точка. У людей сформировалось неправильное представление обо мне. Многие спортсмены преодолевают травмы и возвращаются на очень хороший уровень. Я тоже на это способен», — приводит ESPN слова Оладипо.

В прошлом сезоне 30-летний американец практически не играл из-за травмы. Он принял участие в 8 встречах, набирая в среднем по 12,4 очка.

БК Майами Хит
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