Шакил О'Нил признался, что хотел бы поиграть в нынешней НБА

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил признался, что хотел бы поиграть в НБА в нынешнее время. Он недоволен изменениями в правилах игры в последние годы.

«В большинстве случаев правила меняются лишь потому, что кто-то жалуется. Люди назовут меня хейтером, но дело не в этом. Я хотел бы сыграть в нынешней НБА. Гарантирую, что устроил бы скотобойню», — приводит ESPN слова О'Нила.

Ранее стало известно, что сын легендарного баскетболиста Шариф подписал контракт с клубом «Игнайт», выступающим в Лиге развития НБА.

Два предыдущих сезона Шариф О'Нил провел в команде «Луизиана Стэйт» в NCAA. До этого игрок был вынужден пропустить сезон-2018/19 из-за операции на сердце.