«Бруклин» обыграл «Сан-Антонио», «Кливленд» выиграл у «Бостона»
«Бруклин» обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (128:116). В другой встрече «Кливлендд» переиграл «Бостон» (102:94).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Сан-Антонио» — 128:116 (35:20, 22:31, 39:30, 32:35)
Б: Шэмет (21), Клэкстон (18), Грин (16), Дюрант (14), Браун (14 + 11 подборов).
С: Дерозан (21), Мюррэй (15 + 11 подборов), Миллс (15).
«Кливленд» — «Бостон» — 102:94 (22:17, 20:22, 25:30, 35:25)
К: Лав (30 + 14 подборов), Секстон (28), Окоро (15).
Б: Тейтум (29), Фурнье (15), Притчард (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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