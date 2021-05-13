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«Бруклин» обыграл «Сан-Антонио», «Кливленд» выиграл у «Бостона»

05:27
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«Бруклин» обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (128:116). В другой встрече «Кливлендд» переиграл «Бостон» (102:94).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Сан-Антонио» — 128:116 (35:20, 22:31, 39:30, 32:35)

Б: Шэмет (21), Клэкстон (18), Грин (16), Дюрант (14), Браун (14 + 11 подборов).

С: Дерозан (21), Мюррэй (15 + 11 подборов), Миллс (15).

«Кливленд» — «Бостон» — 102:94 (22:17, 20:22, 25:30, 35:25)

К: Лав (30 + 14 подборов), Секстон (28), Окоро (15).

Б: Тейтум (29), Фурнье (15), Притчард (15).

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