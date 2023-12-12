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Сегодня, 06:28

«Денвер» победил «Атланту» и прервал серию из трех поражений

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Денвер» обыграл «Атланту» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 129:122.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Богдан Богданович, он набрал 40 очков, реализовав 10 трехочковых.

«Денвер» прервал серию из трех поражений подряд.

В параллельном матче «Нью-Йорк» победил «Торонто» — 136:130.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Денвер» — 122:129 (36:28, 26:37, 24:39, 36:25)

А: Богданович (40), Маррей (21), Янг (19)

Д: Мюррей (29), Йокич (25), Строутер (22)

12 декабря. Атланта. «State Farm Arena».

«Нью-Йорк» — «Торонто» — 136:130 (35:35, 31:25, 32:37, 38:33)

Н: Рэндл (34), Барретт (27), Брансон (21)

Т: Ануноби (29), Шредер (20 + 10 передач), Барнс, Сиакам (оба — 20)

12 декабря. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

БК Атланта Хокс
БК Денвер Наггетс
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