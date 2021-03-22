Умер экс-игрок «Лейкерс» Элджин Бэйлор

Скончался бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Элджин Бэйлор, сообщает 22 марта официальный Twitter клуба. Ему было 86 лет.

Elgin Baylor: Forever part of our Lakers Family. pic.twitter.com/zcRhVUSSmx — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 22, 2021

Выступал за команду с 1958 по 1971 год. В первые его два сезона клуб еще назывался «Миннеаполис Лейкерс». 11 раз участвовал в Матчах всех звезд НБА, в 1959 году он признавался самым ценным игроком Матча звезд и новичком года в НБА.

После окончания спортивной карьеры проработал более 22 лет на посту генерального менеджера клуба «Лос-Анджелес Клипперс» и в 2006 году был назван менеджером года НБА. В 1977 году был включен в Зал славы баскетбола.