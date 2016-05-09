Валанчюнас выбыл до конца серии с "Майами"

Центровой "Торонто" Йонас Валанчюнас, получивший травму голеностопа в третьем матче 1/4 финала плей-офф НБА с "Майами" (95:91, счет в серии 2-1), больше не сыграет в этой серии, сообщает официальный сайт НБА. Это стало известно после медицинского обследования, которое спортсмен прошел в воскресенье. 24-летний Валанчюнас провел 10 матчей плей-офф, набирая в среднем по 15 очков и делая по 12,1 подбора.