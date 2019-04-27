"Голден Стэйт" победил "Клипперс" в шестом матче серии плей-офф НБА - 129:110. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, который набрал 50 очков.

"Голден Стэйт" победил в серии со счетом 4-2 и вышел во второй раунд. Следующий соперник "Уорриорз" - "Хьюстон".

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Шестой матч

"Клипперс" - "Голден Стэйт" - 110:129 (31:35, 22:37, 25:30, 32:27)

К: Галлинари (29), Гиглеос-Алексндр (22), Беверли (11+14 подборов).

Г: Дюрант (50), Карри (24), Грин (16+14 подборов+10 передач).

Счет в серии: 4-2.