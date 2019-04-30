Защитник Винс Картер объявил, что собирается провести рекордный 22-й сезон в НБА, информирует Ringer.

Сейчас 42-летний баскетболист делит первое место по количеству сезонов в лиге с Робертом Пэришем, Кевином Уиллисом, Кевином Гарнеттом и Дирком Новицки (по 21).

Картер был выбран под общим пятым номером на драфте-1998. За свою карьеру в НБА выступал за "Торонто", "Нью-Джерси", "Орландо", "Финикс", "Даллас", "Мемфис" и "Сакраменто".

В прошлом сезоне Картер выступал за "Атланту", набирая в среднем за игру 7,4 очка.