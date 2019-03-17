40 очков Букер принесли "Финиксу" победу над "Нью-Орлеаном"

"Финикс" обыграл "Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА - 138:136. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Санс" Девин Букер, который набрал 40 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Мемфис" - 135:128 (35:37, 34:34, 36:32, 30:25)

В: Бил (40), Паркер (20), Портис (18).

М: Конли (28+12 передач), Валанчюнас (22), Брэдли (21).

"Нью-Орлеан" - "Финикс" - 136:138 (31:34, 29:32, 25:23, 37:33, 14:16)

Н: Рэндл (21+11 подборов), Миллер (16), Пэйтон (16+13 подборов+16 передач).

Ф: Букер (40+13 передач), Убре (32), Джексон (19).