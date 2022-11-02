Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:58

32 очка Дюранта не помогли «Бруклину» уйти от поражения в матче с «Чикаго»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Чикаго» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 108:99.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, который набрал 32 очка, сделал 9 подборов и 6 передач.

Это поражение стало первым для «Бруклина» после увольнения Стива Нэша с поста главного тренера.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Чикаго» — 99:108 (27:25, 31:27, 22:25, 19:31)

2 ноября. Нью-Джерси. «Barclays Center».

«Майами» — «Голден Стэйт» — 116:109 (33:24, 25:32, 28:38, 30:15)

2 ноября. Майами. «FTX Arena».

«Оклахома» — «Орландо» — 116:108 (33:32, 30:34, 22:22, 31:20)

2 ноября. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Финикс» — «Миннесота» — 116:107 (24:20, 30:27, 30:26, 32:34)

2 ноября. Финикс. «Footprint Center».

БК Бруклин Нетс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Майами Хит
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Орландо Мэджик
БК Финикс Санс
БК Чикаго Буллз
Оклахома-Сити Тандер
1
0
Читайте также
Попытка МОК «забыть» о великих советских гимнастках вызвала скандал. Исторический ляп
«Не путайте грушу с яблоней». Самуэльссон объяснил, почему допинговые скандалы в России и на Западе — это разное
Турция уведомила Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке
Байден устроил «марафон оговорок» во время выступления во Флориде
«Когда они видят машину 100-й бригады, все по максимуму пытаются сдаться»
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бруклин» нашел замену отправленному в отставку Нэшу
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости