«Бруклин» нашел замену отправленному в отставку Нэшу

«Бруклин» нашел замену Стиву Нэшу, которого сегодня отправили в отставку с поста главного тренера. По данным инсайдера Шэмса Чарании, «Нетс» ведут переговоры с наставником «Бостона» Име Удокой.

Специалист на данный момент отстранен от работы в клубе на год из-за интимных отношений с сотрудницей клуба.

Удока возглавил «Селтикс» во время прошлого межсезонья. В своем 1-м сезоне он занял с командой 2-е место на «Востоке» в регулярном чемпионате (51-31) и вывел ее в финал НБА.

Нэш возглавил «Бруклин» в 2020 году. Команда начала новый сезон с показателями 2-5.