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Сегодня, 11:18

В НБА ожидают сделки от «Лейкерс»

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В НБА ожидают от «Лос-Анжелес Лейкерс» громкого обмена в ближайшее время, сообщает американский обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

По информации источника, несколько агентов и руководителей считают, что «Лейкерс» должны приобрести у «Индианы» Бадди Хилда и Майлза Тернера.

Калифорнийцы уже вели переговоры с «Пэйсерс» в минувшее межсезонье. Как утверждают инсайдеры, «Лейкерс» пытались обменять Расселла Уэстбрука, но не хотели расставаться с драфт-пиками первого раунда (2027, 2029).

«Озерники» имеют показатели 1-5 на старте регулярного чемпионата и занимают 14-е место в Западной конференции.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
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