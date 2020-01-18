31 очко Янга помогло «Атланте» обыграть «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА (120:121). «Спэрс» потерпели второе поражение кряду, а «Хокс» выиграли вторую встречу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Атланта» — 120:121 (27:29, 31:38, 41:21, 21:33)

С: Олдридж (30), Дерозан (25), Миллс (15).

А: Янг (31), Реддиш, (22), Коллинз (18 + 10 подборов).

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