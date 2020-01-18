31 очко Янга помогло «Атланте» обыграть «Сан-Антонио»
06:57
«Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА (120:121). «Спэрс» потерпели второе поражение кряду, а «Хокс» выиграли вторую встречу подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Атланта» — 120:121 (27:29, 31:38, 41:21, 21:33)
С: Олдридж (30), Дерозан (25), Миллс (15).
А: Янг (31), Реддиш, (22), Коллинз (18 + 10 подборов).
НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей