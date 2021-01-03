Новогодняя сотня. Швед и компания увозят важную победу из Краснодара

В матче недели Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» не смог справиться с мощной атакой «Химок».

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

«Локомотив-Кубань» — «Химки» — 91:102 (27:31, 24:23, 23:28, 17:20)

«Локомотив-Кубань»: Кроуфорд (34), Калниетис (18), Херви (13)

«Химки»: Швед (30+12 передач), Букер (21), Вяльцев (16)

Судьи: Роберт Виклицкий (Чехия), Илья Путенко, Станислав Валеев (оба — Россия)

3 января. Краснодар. «Баскет-холл». 2199 зрителей

В матче недели Единой лиги ВТБ «Химки» одержали очень важную выездную победу над «Локомотивом-Кубань» (102:91). Обе команды порадовали собравшихся зрителей игрой на встречных курсах, красивыми аллей-упами и высочайшим уровнем технической оснащенности своих главных звезд. В составе гостей, по традиции, солировал Алексей Швед, набравший 30 очков, 12 передач и 1 перехват при коэффициенте полезности в 27 баллов. У хозяев 34 очка настрелял Джордан Кроуфорд, который постепенно становится одним из самых ярких игроков Лиги ВТБ.

Битва за место в ростере

«Химки» закончили неудачную первую половину сезона-2020/21 поражением от «Олимпиакоса», в очередной раз пропустив более 100 очков в Евролиге. После матча у игроков команды произошел серьезный разговор с руководством. Также в конце года появилась информация, что химчане рассматривают возможность усилить состав двумя звездными игроками — Томасом Эртелем и Тариком Блэком. Если приобретение второго выглядит логичным в связи с уходом Грега Монро, не вписавшегося в игровой стиль Куртинайтиса, то информация о контактах с Эртелем наверняка взбодрила всех игроков задней линии. Лишиться места в составе топ-клуба посреди ковидного сезона — не самая лучшая перспектива. Поэтому в игре с «Локо» все лидеры «Химок» старались показать себя с лучшей стороны. Не только в нападении, но в защите.

Хотя противостоять Джордану Кроуфорду, похоже, не может ни одна оборона в Европе. Вот и в матче с «Химками» Кроуфорд показал фантастический уровень результативности, забивая из любых позиций. Но у «Химок» нашелся достойный ответ. Алексея Шведа в этот вечер поддержал ветеран команды Егор Вяльцев, великолепно отыгравший первую половину встречи. В какой-то момент желто-синие вышли вперед «+9», но потом перестали разнообразно играть в атаке и сбились на дальние броски. Этим воспользовались игроки «Локо», подтянувшись в счете за счет действий Калниетиса и Херви. На большой перерыв лидерами ушли все же «Химки» (51-54).

Карасев приходит в себя, Швед неудержим

Вторая половина началась с более активных действий «Локо» в защите, а в нападении красно-зеленые показывали класс за счет Кроуфорда. Линч все же сумел сделать блокшот Букеру, и «Локо» сравнял счет, но Швед забил трехочковый с фолом. Впрочем, Кроуфорд сразу же ответил своим дальним попаданием. Перечислять все моменты невозможно, просто их было так много в этом матче, что рекомендуем посмотреть хайлайты, как только они появятся на сайте лиги. Мантас установил новый личный рекорд результативности в сезоне уже в третьей четверти, а у гостей хорошие минуты на площадке провел Сергей Карасев, который вывел «Химки» вперед на пару владений.

После трехочкового Мики гости впервые в матче получили двузначное преимущество, но в ответ тут же прилетели пять очков от реактивного Кроуфорда. Куртинайтис взял тайм-аут. Игроки «Локо» практически в каждой атаке искали передачей своего лидера Кроуфорда, и американец, как правило, не подводил. Временами игра была похожа на борьбу с большим количеством силовых единоборств, что только повышало статус матча и подчеркивало желание обеих команд победить. Желто-синие никак не могли закрепить свое преимущество, и именно в этот момент хозяева по-настоящему вернулись в игру, сократив разницу в счете до «минус 4». Швед, сделавший дабл-дабл задолго до конца встречи, продолжал раздавать шедевральные передачи, заигрывая Букера.

В концовку соперники входили при счете 88:97. Играть оставалось три минуты, что более чем достаточно при такой динамике. «Локо» сделал все возможное, но камбэка так и не случилось. Победную «треху» за полторы минуты до финальной сирены забил Швед. «Химки», набравшие более ста очков, увозят из Краснодара важнейшую победу и начинают новый год с хорошим настроением.