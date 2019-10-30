Вячеслав Зайцев: «В нужные моменты все включались, и получилась отличная победа»

Защитник «Химок» Вячеслав Зайцев после победы над «Панатинаикосом» (103:86) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что во второй половине команда стала лучше играть в защите.

— Во второй половине мы стали лучше играть в защите, из-за этого стало лучше работать нападение, хорошо разыгрывали мяч, двигали его и доводили игрока до свободного броска, — цитирует пресс-служба клуба Зайцева. — Мы контролировали игру, хотя соперник несколько раз вплотную к нам подбирался, но в нужные моменты все включались, и получилась отличная победа.

Евролига: турнирная таблица, расписание и результаты матчей