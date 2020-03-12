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«Время позаботиться о наших семьях и окружающих». Руди Фернандес — о возможной приостановке матчей Евролиги

13:20
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Атакующий защитник «Реала» Руди Фернандес в своем официальном Twitter прокомментировал возможную приостановку матчей Евролиги.

— Наконец-то, — написал Фернандес. — Теперь пришло время позаботиться о наших семьях и окружающих нас людях, баскетбол, несомненно, вернется с лучшими корзинами и зхватывающими развязками. Теперь все, время ответственности.

Ранее Евролига сообщила, что начинает консультации с клубами по поводу возможной приостановки соревнований, а решение будет принято позже в четверг.

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