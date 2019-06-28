Виталий Носов: "Не знаю, какое место займет "Зенит", но в восьмерку Евролиги, думаю, не попадет"

Двукратный серебряный призер чемпионата мира в составе сборной России Виталий Носов считает, что "Зенит"​ не сможет попасть в восьмерку сильнейших команд Евролиги. Клуб из Санкт-Петербурга получил специальное приглашение для выступления в турнире в сезоне-2019/20.

– Замечательно, что три команды будут в Евролиге, я думаю, что это успех их нового руководства, – цитирует ТАСС Носова. – Я вижу, что "Зенит" творит на рынке свободных агентов: они забрали у "Химок" Андрея Зубкова, а у "Локомотива" Дмитрия Хвостова. Я, конечно, не знаю, какое место займет "Зенит", но в восьмерку, думаю, не попадет. Для "Зенита" это все равно выдающийся успех, так как команда дебютирует в Евролиге, но и на старуху бывает проруха, посмотрим, как смогут выступить.