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Три игрока ЦСКА пропустят встречу с «Маккаби» из-за коронавируса

12:58
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Семен Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс не смогут сыграть в ближайшем матче ЦСКА в Евролиге против «Маккаби», сообщает пресс-служба красно-синих.

Все три игрока продолжают восстанавливаться от коронавирусной инфекции.

Матч ЦСКА — «Маккаби» состоится сегодня, 8 октября, начало — в 20.00 (мск).

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