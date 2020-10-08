Три игрока ЦСКА пропустят встречу с «Маккаби» из-за коронавируса
12:58
Семен Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс не смогут сыграть в ближайшем матче ЦСКА в Евролиге против «Маккаби», сообщает пресс-служба красно-синих.
Все три игрока продолжают восстанавливаться от коронавирусной инфекции.
Матч ЦСКА — «Маккаби» состоится сегодня, 8 октября, начало — в 20.00 (мск).
? Semen Antonov, Nikola Milutinov and Janis Strelnieks will miss the game against @MaccabitlvBC. They continue to recover from the COVID-19.— CSKA Moscow (@cskabasket) October 7, 2020
Семён Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс не сыграют с «Маккаби». Они продолжают восстанавливаться от коронавирусной инфекции.
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