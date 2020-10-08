Три игрока ЦСКА пропустят встречу с «Маккаби» из-за коронавируса

Семен Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс не смогут сыграть в ближайшем матче ЦСКА в Евролиге против «Маккаби», сообщает пресс-служба красно-синих.

Все три игрока продолжают восстанавливаться от коронавирусной инфекции.

Матч ЦСКА — «Маккаби» состоится сегодня, 8 октября, начало — в 20.00 (мск).