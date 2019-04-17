Серхио Родригес: "В четверг "Баскония" будет играть по-другому"

Лидер ЦСКА Серхио Родригес, набравший 19 очков в победном матче плей-офф Евролиги против "Басконии" (94:68), остался доволен игрой команды в первой игре серии, но подчеркнул, что расслабляться еще рано.

- Мы готовы к этому моменту, ведь ждали его на протяжении всего сезона, - отметил Родригес. - Мы знаем, как важно быть стабильными весь чемпионат, в каждой игре. И нам всегда очень комфортно выходить на свою площадку. Этот матч имел для нас большое значение, им начинался плей-офф, и нужно было стартовать в нем правильно. И мы сыграли так, как и планировали, теперь будем готовиться ко второму. Я забил пять трехочковых? У нас в команде много талантливых игроков, каждый из которых готов блеснуть в конкретном матче. Набирать очки, пахать в защите, собирать подборы. Мы знаем собственные сильные стороны, их немало. В этой встрече мы были хорошо мотивированы. Повторюсь, я доволен результатом, но это всего лишь первая игра серии. А у нас в ЦСКА есть большая цель - мы знаем, что путь к ней долгий, в сезоне много матчей. Но нам нужно пройти плей-офф, попасть в "Финал четырех" и хорошо там себя проявить. Мы очень серьезно относимся к ежедневной работе, и я работаю наравне с командой.

- Что изменилось во второй половине встречи? Первая сложилась непросто.

- У нас не все получалось в атаке, особенно в конце первой четверти. А они забили трехочковый. Но мы были готовы к такому повороту. В каждой четверти мы хорошо действовали в обороне, и в итоге "Баскония" набрала только 68 очков. Мы хотели, чтобы сопернику на площадке было максимально некомфортно. Мы хорошо готовы физически, у команды много энергии, и этим нужно пользоваться.

- Какой момент стал ключевым в игре?

- Думаю, настрой у нас был правильным с самого начала. В третьей четверти нам удалось сделать рывок - мы хорошо защищались, забросили несколько "трех", были очень активны. В целом, мы сыграли хорошо, посмотрим, удастся ли нам в четверг выглядеть еще лучше. Потому что вторая игра будет совсем другой и очень тяжелой для нас.

- Почему?

- У нас есть опыт, и мы знаем, насколько она важна. Играя дома, тебе нужно защитить преимущество своей площадки, и одинаково важны оба матча. А когда ты проводишь выездные матчи, поражение в первом особо ничего не значит, ты приехал хотя бы за одной победой. Мы знаем, что "Баскония" будет готова, и сыграет совсем по-другому. (Антон Бабошин)

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