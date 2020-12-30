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Римас Куртинайтис: «Надо жестко работать, другого пути я не вижу»

05:12

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от «Олимпиакоса» в матче регулярного чемпионата Евролиги (88:105) отметил, что у команды были проблемы с составом.

— Сегодня у нас было много проблем, потому что состав команды не был полным, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — У нас была короткая ротация, потому что мы имели лишь троих игроков на позициях третьего и четвертого номеров. По этой причине мы проиграли подбор, и ряд игроков получили по пять фолов, вследствие чего у нас возникли проблемы с габаритами. В итоге такой результат. Нам ничего не остается, кроме как работать и верить в то, что мы делаем. Надо жестко работать, другого пути я не вижу.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/season/report/2020/december/885/

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