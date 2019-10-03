Римас Куртинайтис: «Химки» защитили свою площадку»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис — о победе над «Маккаби» в 1-м туре группового этапа Евролиги (89:83).

— Первый матч, самое начало сезона, и играть совсем непросто, но я рад, что мы победили, — цитирует официальный сайт «Химок» Куртинайтиса. — Матч был домашним, и мы защитили свою площадку. Думаю, 80-90 процентов встречи мы провели неплохо, но в некоторых деталях могли сыграть лучше, и мы постараемся это исправить. В нашей команде много хороших снайперов. К примеру, мы взяли Йонаса Жеребко, который играет на позициях четвертого и пятого номера, но забивает с хорошим процентом. То же можно сказать и о Джереми Эвансе. Мы используем это преимущество. Также у нас есть Бертанс и Карасев, но они пока травмированы. Не говоря уже о Йовиче и Шведе. Сегодня нам помогли трехочковые, мы забили их в нужные моменты, и это нас игровой стиль.