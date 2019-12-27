Римас Куртинайтис: «Химки» были недостаточно хороши с самого начала

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис — о матче регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (88:92). Россияне занимают седьмое место в турнирной таблице.

— Поздравляю «АСВЕЛ Виллербанн» с хорошей победой и хорошей игрой, — цитирует Куртинайтиса официальный сайт клуба. — Мы были недостаточно хороши с самого начала и не показали той игры, которая нам нужна и которая должна быть, особенно во второй четверти. Наших усилий и энергии оказалось недостаточно, чтобы выиграть. В четвертой четверти мы показали, что можем и вернулись с «-19», но было слишком поздно.