Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Римас Куртинайтис: «Химки» были недостаточно хороши с самого начала

07:48
Теги:

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис — о матче регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (88:92). Россияне занимают седьмое место в турнирной таблице.

— Поздравляю «АСВЕЛ Виллербанн» с хорошей победой и хорошей игрой, — цитирует Куртинайтиса официальный сайт клуба. — Мы были недостаточно хороши с самого начала и не показали той игры, которая нам нужна и которая должна быть, особенно во второй четверти. Наших усилий и энергии оказалось недостаточно, чтобы выиграть. В четвертой четверти мы показали, что можем и вернулись с «-19», но было слишком поздно.

Дополнительная информация

https://bckhimki.com/season/report/2019/december/830/

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир