«Реал» в матче Евролиги обыграл «Маккаби»
00:22
«Реал» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Маккаби» — 86:85. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Скотти Уилбекин, набравший 22 очка. У мадридцев 16 баллов на счету Джордана Мики.
В параллельной встрече АСВЕЛ также с разницей в одно очко обыграл «Панатинаикос» — 79:78.
Баскетбол
Евролига
Регулярный чемпионат
«Реал» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 86:85 (22:22, 28:22, 15:21, 21:20)
АСВЕЛ (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 79:78 (22:22, 18:24, 10:17, 29:15)
10 октября.
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