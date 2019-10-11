«Реал» в матче Евролиги обыграл «Маккаби»

«Реал» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Маккаби» — 86:85. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Скотти Уилбекин, набравший 22 очка. У мадридцев 16 баллов на счету Джордана Мики.

В параллельной встрече АСВЕЛ также с разницей в одно очко обыграл «Панатинаикос» — 79:78.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 86:85 (22:22, 28:22, 15:21, 21:20)

АСВЕЛ (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 79:78 (22:22, 18:24, 10:17, 29:15)

10 октября.