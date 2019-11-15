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«Реал» обыграл «Барселону»

01:21
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«Реал» на своем паркете переиграл «Барселону» в матче регулярного чемпионата Евролиги (86:76).

В другой встрече «Баскония» дома проиграла «Маккаби» из Тель-Авива (83:113).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 86:76 (32:14, 16:36, 23:14, 15:12)

«Баскония» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 83:113 (21:28, 11:27, 26:31, 25:27)

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/

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