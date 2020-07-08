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Поу Газоль близок к возвращению в «Барселону»

8 июля 2020, 08:10

Двукратный чемпион НБА Поу Газоль может вернуться в «Барселону», сообщает Eurohoops.

По информации источника, 40-летний испанец близок к подписанию двухлетнего соглашения с каталонским клубом. В последний раз Газоль выходил на площадку весной 2019 года в составе «Милуоки», из-за травмы левой лодыжки и последующей операции игрок не появлялся на паркете.

Газоль — воспитанник «Барселоны», он выступал за команду с 1998 по 2001 год, после чего отправился выступать в НБА.

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