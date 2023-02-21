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Сегодня, 20:23

«Панатинаикос» отправил в отставку главного тренера Радонича

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Панатинаикоса» Деян Радонич отправлен в отставку, сообщает сайт клуба.

Христос Серелис займет должность исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона-22/23.

Ранее сообщалось, что «Панатинаикос» и Радонич договорились о том, что специалист получит всю зарплату за сезон-22/23 и 50% положенной суммы по контракту за сезон-23/24.

Руководство греческого гранда приняло твердое решение расстаться с Радоничем после поражения от «Олимпиакоса» (65:81) в полуфинале Кубка Греции.

В нынешнем сезоне Евролиги «Панатинаикос» имеет результат 8-16 и занимает 16-е место.

БК Панатинаикос
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