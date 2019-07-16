Отелло Хантер подписал контракт с "Маккаби"

"Маккаби" из Тель-Авива подтвердил информацию о достижении контрактной договоренности с американским форвардом Отелло Хантером, выступавшим в последние два сезона за ЦСКА. Контракт с 33-летним Хантером будет подписан по схеме 1 плюс 1, сообщает собственный корреспондент "СЭ" в Израиле Эли Швидлер. Финансовые детали соглашения не были афишированы.

В минувшем розыгрыше Евролиги Хантер принял участие в 36 встречах. В среднем за игру Хантер набирал 7,7 очка и совершал 4,3 подбора за 17 минут и 54 секунды игрового времени.