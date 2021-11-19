«Олимпиакос» одержал победу в матче с «Маккаби»
«Олимпиакос» победил «Маккаби» (90:73) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
У победителей самым результативным стал Костас Слукас — 18 очков. В составе израильского клуба лучшим снайпером стал Александар Везенков — 15 очков.
«Олимпиакос» и «Маккаби» с одинаковыми показателями побед и поражений делят 5-6 места.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Олимпиакос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 90:73 (35:8, 16:18, 20:19, 19:28)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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