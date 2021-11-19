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«Олимпиакос» одержал победу в матче с «Маккаби»

19 ноября, 23:58
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«Олимпиакос» победил «Маккаби» (90:73) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

У победителей самым результативным стал Костас Слукас — 18 очков. В составе израильского клуба лучшим снайпером стал Александар Везенков — 15 очков.

«Олимпиакос» и «Маккаби» с одинаковыми показателями побед и поражений делят 5-6 места.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 90:73 (35:8, 16:18, 20:19, 19:28)

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Евгений Петров все материалы автора
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