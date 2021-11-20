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ЦСКА на выезде переиграл «Басконию»

00:20
19 ноября. «Баскония» — ЦСКА — 74:80. Фото Twitter
19 ноября. «Баскония» — ЦСКА — 74:80. Фото Twitter
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ЦСКА выиграл у «Басконии» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 80:74. Испанский клуб потерпел четвертое поражение в последних пяти встречах.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий испанцев Уэйд Болдуин, набравший 18 очков. В составе армейцев Йоханнес Фойгтманн и Уилл Клайберн набрали по 16 очков.

ЦСКА занимает 9-е место в турнирной таблице. «Баскония» располагается на 14-й строчке.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 74:80 (8:23, 18:12, 15:19, 33:26)

Б: Болдуин (18), Инок (14 + 10 подборов), Грэйнджер (12).

Ц: Фойгтманн (16), Клайберн (16), Шенгелия (15).

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Евгений Козинов все материалы автора
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