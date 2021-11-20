ЦСКА на выезде переиграл «Басконию»
ЦСКА выиграл у «Басконии» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 80:74. Испанский клуб потерпел четвертое поражение в последних пяти встречах.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий испанцев Уэйд Болдуин, набравший 18 очков. В составе армейцев Йоханнес Фойгтманн и Уилл Клайберн набрали по 16 очков.
ЦСКА занимает 9-е место в турнирной таблице. «Баскония» располагается на 14-й строчке.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Баскония» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 74:80 (8:23, 18:12, 15:19, 33:26)
Б: Болдуин (18), Инок (14 + 10 подборов), Грэйнджер (12).
Ц: Фойгтманн (16), Клайберн (16), Шенгелия (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю