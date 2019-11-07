«Олимпиакос» дома уступил «Эфесу»

«Эфес» на выезде обыграл «Олимпиакос» (86:67) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Василие Мицич, который набрал 27 очков. У «Оли» лучший снайпер Брэндон Пол — 15 очков.

Турецкий клуб на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице. «Олимпиакос» на 14-м месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 67:86 (24:21, 11:32, 23:14, 9:19)

7 ноября.