Обрадович объяснил, почему «Црвена Звезда» проиграла «Химкам»

Главный тренер «Црвены Звезды» Саша Обрадович отметил, что в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Химок» повторились ошибки из игры с «Фенербахче». Для российской команды эта победа стала первой в сезоне.

— В некоторых моментах повторялись ошибки из игры с «Фенербахче», где мы просто уступили сопернику победу своими неудачными решениями в атаке, — цитирует пресс-служба клуба Обрадочива. — Мы должны учиться от игры к игре и быть более целеустремленными. Создается новая химия, и это требует времени, которого у нас нет, но это также процесс, который мы должны пройти, чтобы реальная сила команды была ясна.