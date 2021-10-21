УНИКС на выезде уступил «Эфесу» в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Эфес» обыграл УНИКС (71:68).
В составе победителей лучшими снайперами стали Родриг Бобуа и Элайджа Брайант — по 14 очков. У российского клуба по 16 очков набрал Элайджа Брайант и Лоренцо Браун.
УНИКС занимает 17-е место. «Эфес» на 16-й позиции.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — УНИКС (Россия) — 71:68 (18:22, 14:15, 15:14, 24:17)
«Жальгирис» (Литва) — «Бавария» (Германия) — 73:75 (24:13, 15:14, 16:25, 18:23)
21 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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