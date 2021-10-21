Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

УНИКС на выезде уступил «Эфесу» в Евролиге

21 октября, 22:00
Теги:

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Эфес» обыграл УНИКС (71:68).

В составе победителей лучшими снайперами стали Родриг Бобуа и Элайджа Брайант — по 14 очков. У российского клуба по 16 очков набрал Элайджа Брайант и Лоренцо Браун.

УНИКС занимает 17-е место. «Эфес» на 16-й позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — УНИКС (Россия) — 71:68 (18:22, 14:15, 15:14, 24:17)

«Жальгирис» (Литва) — «Бавария» (Германия) — 73:75 (24:13, 15:14, 16:25, 18:23)

21 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
Врачи назвали особенности кашля при COVID-19
2
3