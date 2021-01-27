«Милан» одержал пятую победу кряду после поражения от ЦСКА
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«Милан» переиграл «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата Евролиги (90:79). Для итальянской команды эта победа стала пятой кряду в турнире. Последний раз она проигрывала ЦСКА 30 декабря.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Милан» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 90:79 (24:19, 20:15, 21:28, 25:17)
М: Пантер (27), Дилэйни (16), Датоме (12).
О: Везенков (18 + 10 подборов), Слукас (17), Дженкинс (8).
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